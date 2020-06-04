Кинозвезда СССР Лужина рассказала о трагедии в семье: виновен коронавирус

Знаменитая российская актриса Лариса Лужина сообщила о горе в семье. Так, по ее словам от коронавируса скончался ее бывший супруг и отец ее единственного сына Валерий Шувалов.

Об этом звезда фильмов "На семи ветрах", "Гонщики" и "С любимыми не расставайтесь" рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда".

"В нашей семье из-за коронавируса действительно случилась большая беда. 4 мая ушел из жизни мой бывший муж, отец моего единственного сына, — Валерий Шувалов. Он был очень хороший кинооператор, снял фильмы „Экипаж“, „Интердевочка“, „Сказ про то, как царь Петр арапа женил“ и много других. Еще в марте Валеру отвезли в больницу с воспалением легких. Вначале у него был отрицательный анализ на COVID-19. А потом подтвердился коронавирус", — цитирует издание актрису.

Артистка рассказала, что Шувалов был в тяжелом состоянии, у него зафиксировали сильное поражение легких. Несколько дней он сражался с заболеванием, но в начале мая скончался, а похоронили мужчину в закрытом гробу.

Лариса Анатольевна Лужина – актриса кино и театра, ставшая известной после исполнения роли Светланы в кинокартине "На семи ветрах". Несмотря на возраст, она по сей день продолжает работать. За свою карьеру артистка снялась более чем в 100 картинах.

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