Ким Кардашьян забавно оконфузилась с волосами между ног

39-летняя модель Ким Кардашьян оконфузилась в Париже. Она выбрала для выхода коричневый наряд из латекса от Balmain, дополнив образ собранными в хвост волосами.

Когда звезда позировала перед фотографами, поставив ноги на ширину плеч, кончик хвоста выглядывал между ног.

В столь экстравагантном образе Ким посетила воскресную службу в Париже, которую проводил ее супруг Канье Уэст.

Службу в Париже также посетила самая старшая из сестер Кардашьян-Дженнер — 40-летняя Кортни Кардашьян. Она также выбрала облегающий наряд из латекса цвета бордо, заправив брюки в высокие кожаные сапоги черного цвета.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кардашьян снялась в пикантной фотосессии, продемонстрировав пышные бедра в короткой юбке и огромную грудь в крохотном топе.

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