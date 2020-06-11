Ким Кардашьян показала всех своих детей. Фото

Люди 19:00, 11.06.2020 Обновлено: 19:33, 11.06.2020

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян показала всех своих детей вместе.

Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram.

Дети Кардашьян и ее мужа – американского певца и рэпера Канье Уэста – на фото улыбающиеся и счастливые.

Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста
Instagram Ким Кардашьян

Пользователи соцсети написали в комментариях, что дети очень красивые и сильно подросли.

Скриншот с Instagram-страницы Ким Кардашьян

Отметим, что Ким Кардашьян и Канье Уэст имеют четверых детей. Это сыновья Псалм и Сэйнт, а также дочери Чикаго и Норт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кардашьян раскритиковали за использование пластики из-за школьного фото.

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