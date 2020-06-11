Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян показала всех своих детей вместе.
Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram.
Дети Кардашьян и ее мужа – американского певца и рэпера Канье Уэста – на фото улыбающиеся и счастливые.
Дети Ким Кардашьян и Канье Уэста
Instagram Ким Кардашьян
Пользователи соцсети написали в комментариях, что дети очень красивые и сильно подросли.
Скриншот с Instagram-страницы Ким Кардашьян
Отметим, что Ким Кардашьян и Канье Уэст имеют четверых детей. Это сыновья Псалм и Сэйнт, а также дочери Чикаго и Норт.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кардашьян раскритиковали за использование пластики из-за школьного фото.
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