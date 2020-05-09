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9 мая • обновлено в 20:13
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Ким Кардашьян показала фото 64-летней матери в бикини: в сети фурор

3.3т
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Американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян показала снимок своей матери – 64-летней Крис Дженнер в бикини.

Снимок, опубликованный на личной странице Ким в Instagram, произвел фурор в сети.

На фото Крис Дженнер, мать шестерых детей, демонстрирует стройную фигуру в крохотном желтом купальнике.

Ким Кардашьян с матерью

Ким Кардашьян с матерью

HELLO! Russia

"Лучшая мама на свете! С Днем Матери, я люблю тебя безгранично! Фотография, которую я выложила в бикини, сделана после того, как она родила Роба (младший брат Ким Кардашьян, родился в 1987 году – Ред)", – написала Кардашьян.

Примечательно, что на тот момент Крис Дженнер уже родила четверых детей: Кортни, Ким, Хлои и Роберта, но ее фигура осталась безупречной.

С момента публикации пикантного снимка его посмотрели почти 2,5 млн пользователей. Также они оставили под фото около 10 тысяч комментариев, большинство из которых расхваливают женщину.

"Лучшая мама 90-х годов! Вы невероятно красивая", – отметили фолловеры.

Ким Кардашьян показала фото 64-летней матери в бикини: в сети фурор
Ким Кардашьян показала фото 64-летней матери в бикини: в сети фурор
Ким Кардашьян показала фото 64-летней матери в бикини: в сети фурор
Ким Кардашьян показала фото 64-летней матери в бикини: в сети фурор

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кардашьян снялась в пикантной фотосессии, продемонстрировав пышные бедра в короткой юбке и огромную грудь в крохотном топе.

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Автор
Ева Романова
Персоны
Крис Дженнер Ким Кардашьян
Место
США
Теги
шоу шоу-бизнес
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