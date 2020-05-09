Ким Кардашьян показала фото 64-летней матери в бикини: в сети фурор

Американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян показала снимок своей матери – 64-летней Крис Дженнер в бикини.
Снимок, опубликованный на личной странице Ким в Instagram, произвел фурор в сети.
На фото Крис Дженнер, мать шестерых детей, демонстрирует стройную фигуру в крохотном желтом купальнике.
Ким Кардашьян с матерью
HELLO! Russia
"Лучшая мама на свете! С Днем Матери, я люблю тебя безгранично! Фотография, которую я выложила в бикини, сделана после того, как она родила Роба (младший брат Ким Кардашьян, родился в 1987 году – Ред)", – написала Кардашьян.
Примечательно, что на тот момент Крис Дженнер уже родила четверых детей: Кортни, Ким, Хлои и Роберта, но ее фигура осталась безупречной.
С момента публикации пикантного снимка его посмотрели почти 2,5 млн пользователей. Также они оставили под фото около 10 тысяч комментариев, большинство из которых расхваливают женщину.
"Лучшая мама 90-х годов! Вы невероятно красивая", – отметили фолловеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кардашьян снялась в пикантной фотосессии, продемонстрировав пышные бедра в короткой юбке и огромную грудь в крохотном топе.
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