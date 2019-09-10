Ким Кардашьян неизлечимо больна: подробности

У американской модели и телезвезды Ким Кардашьян нашли две неизлечимые болезни — красную волчанку и ревматоидный артрит.

Такими печальными новостями со слезами на глазах звезда поделилась с фанатами в новой серии реалити-шоу "Семейство Кардашьян". По словам Ким, однажды она не смогла сама утром застегнуть лифчик, после чего отправилась к врачу.

Ким Кардашьян Фото из Instagram

"Я проснулась утром, у меня затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять свою зубную щетку, не смогла застегнуть лифчик. Это было действительно ужасно", — поделилась Кардашьян.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Отметим, что результаты анализов подтвердили худшие опасения врачей. Теперь на Кардашьян ожидает длительное обследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян продемонстрировала подписчикам свое лицо, пораженное серьезной кожной болезнью.

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