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10 сентября • обновлено в 22:44
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Ким Кардашьян неизлечимо больна: подробности

12.4т Читать материал на украинском

У американской модели и телезвезды Ким Кардашьян нашли две неизлечимые болезни — красную волчанку и ревматоидный артрит.

Такими печальными новостями со слезами на глазах звезда поделилась с фанатами в новой серии реалити-шоу "Семейство Кардашьян". По словам Ким, однажды она не смогла сама утром застегнуть лифчик, после чего отправилась к врачу.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото из Instagram

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"Я проснулась утром, у меня затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять свою зубную щетку, не смогла застегнуть лифчик. Это было действительно ужасно", — поделилась Кардашьян.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Скриншот с YouTube

Отметим, что результаты анализов подтвердили худшие опасения врачей. Теперь на Кардашьян ожидает длительное обследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян продемонстрировала подписчикам свое лицо, пораженное серьезной кожной болезнью.

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Персона
Ким Кардашьян
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