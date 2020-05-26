Кикабидзе о России: если зашел к тебе танк с флагом, в эту страну ты не должен ехать петь

Советский и грузинский певец, Заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе с 2008 года не ездит в Россию с концертами из-за напряженной военно-политической ситуации между РФ и Грузией.

Такое заявление он сделал в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость вниз).

"Политика и народ – разные вещи. У меня лежит много писем с приглашениями из разных городов, люди говорят: "Это же Путин, это не мы". Все время приглашают. Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, имею в виду – политикам. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться. Думаю, что история все расставит на свои места", – заявил артист.

Вахтанг Кикабидзе не был в России с 2008 года Коллаж

Отметим, что Вахтанг Кикабидзе активно придерживается проукраинских взглядов касательно конфликта на Востоке Украины. В 2015 году артист дал сольный концерт в Киеве и посвятил свое выступление Небесной сотне. В июле 2019 он провел два концерта на Донбассе (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное) в честь пятилетия освобождения городов от российско-террористических захватчиков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный поэт Юрий Рыбчинский уверен, что на Донбассе против украинцев воюют не террористы, а регулярные войска России.