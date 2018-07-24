Киберспортсмен бросил модель ради игр: фото невероятной красотки

Дуглас Мартин бросил свою девушку, мексиканскую телеведущую и фотомодель, Янет Гарсию из-за того, что ему не хватает времени на киберспорт.
Парень заявил, что карьера геймера для него важнее и разрыв отношений сможет улучшить его результаты.
Модель сделала небольшой перерыв в публикации фотографий в купальниках и откровенных нарядах,аргументировав это тем, что ее сердце разбито.
Янет несколько раз публиковалась на обложках журналов для взрослых.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Астафьева пикантно воссоздала образ из культового фильма.