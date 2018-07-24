Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

Киберспортсмен бросил модель ради игр: фото невероятной красотки

2.1тЧитать новость на украинском

Дуглас Мартин бросил свою девушку, мексиканскую телеведущую и фотомодель, Янет Гарсию из-за того, что ему не хватает времени на киберспорт.

Парень заявил, что карьера геймера для него важнее и разрыв отношений сможет улучшить его результаты.

Новости
Украинская звезда Playboy покорила Instagram эротическим фото

Модель сделала небольшой перерыв в публикации фотографий в купальниках и откровенных нарядах,аргументировав это тем, что ее сердце разбито.

Янет несколько раз публиковалась на обложках журналов для взрослых.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Астафьева пикантно воссоздала образ из культового фильма.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги