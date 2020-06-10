Главная Новости
10 июня • обновлено в 17:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Киану Ривз удивил новым имиджем в трейлере фильма "Билл и Тед"

2.5т
Читать материал на украинском

55-летний Киану Ривз предстал перед зрителями в новом образе – актер сбрил бороду.

Скорее всего, на такие кардинальные изменения во внешности звезде пришлось пойти ради съемок третьей части научно-фантастической музыкальной комедии "Билл и Тед", в котором он и Алекс Уинтер исполняют главные роли.

Кадр из фильма "Билл и Тед"

Кадр из фильма "Билл и Тед"

Трейлер к новой картине опубликовала на своем канале в YouTube студия Orion Pictures. Видео просмотрело уже более 3 млн зрителей. Поклонники сразу отметили, что без бороды Киану выглядит намного старше.

Напомним, что первая часть фильма о приключениях Билла и Теда вышла в 1989 году, а вторая – в 1991 году. И вот спустя 29 лет путешественники во времени снова вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, культовый фильм "Матрица" получит продолжение.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Киану Ривз
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,2 млн человек, погибли – больше 411 тысяч.

  • В Украине появился новый очаг COVID-19: в области подтвердили более 100 случаев за сутки.

  • Китай усомнился в происхождении коронавируса и заявил, что страна просто первой его нашла.

  • Ученые определили группу крови, которая защищает от заражения COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги