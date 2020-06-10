Киану Ривз удивил новым имиджем в трейлере фильма "Билл и Тед"

55-летний Киану Ривз предстал перед зрителями в новом образе – актер сбрил бороду.

Скорее всего, на такие кардинальные изменения во внешности звезде пришлось пойти ради съемок третьей части научно-фантастической музыкальной комедии "Билл и Тед", в котором он и Алекс Уинтер исполняют главные роли.

Кадр из фильма "Билл и Тед"

Трейлер к новой картине опубликовала на своем канале в YouTube студия Orion Pictures. Видео просмотрело уже более 3 млн зрителей. Поклонники сразу отметили, что без бороды Киану выглядит намного старше.

Напомним, что первая часть фильма о приключениях Билла и Теда вышла в 1989 году, а вторая – в 1991 году. И вот спустя 29 лет путешественники во времени снова вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, культовый фильм "Матрица" получит продолжение.

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