"КГБ и рок-н-ролл": BBC запускает ток-шоу с Путиным

Британский развлекательный канал BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин.
Как сообщается на официальном сайте канала, передача будет называться "Вечер с Владимиром Путиным". Он будет не только общаться с реальными гостями, сидя за столом, но и ходить по студии. Во время съемок будут присутствовать зрители (промо-видео смотрите ниже).
Ток-шоу "Вечер с Владимиром Путиным"
Фото: bbc.co.uk
Отметим, что в данный момент уже готовы два пилотных эпизода ток-шоу. Первыми его гостями станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США выпустили восьмой эпизод серии известных комиксов "Часы Судного дня" от компании DC Comics, героями которого стали супергерой Супермен, Бэтмен и Огненный Шторм, а также президент России Владимир Путин.
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