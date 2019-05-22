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"КГБ и рок-н-ролл": BBC запускает ток-шоу с Путиным

1.5тЧитать материал на украинском

Британский развлекательный канал BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин.

Как сообщается на официальном сайте канала, передача будет называться "Вечер с Владимиром Путиным". Он будет не только общаться с реальными гостями, сидя за столом, но и ходить по студии. Во время съемок будут присутствовать зрители (промо-видео смотрите ниже).

Ток-шоу "Вечер с Владимиром Путиным"

Ток-шоу "Вечер с Владимиром Путиным"

Фото: bbc.co.uk

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Отметим, что в данный момент уже готовы два пилотных эпизода ток-шоу. Первыми его гостями станут пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США выпустили восьмой эпизод серии известных комиксов "Часы Судного дня" от компании DC Comics, героями которого стали супергерой Супермен, Бэтмен и Огненный Шторм, а также президент России Владимир Путин.

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Персона
Владимир Путин
Место
Великобритания
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, там всё на английском. Вам всё - одно, не понять ...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
CARGO 100, у них мозгов нет что то вообще понимать)))
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