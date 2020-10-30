Кети Топурия ждет второго ребенка. Фото и видео

Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия ждет ребенка. С округлившимся животом она предстала в новом клипе на песню "Се ля ви".

Последние дни в сети не утихают слухи о беременности Топурии. Артистка предпочитала не комментировать новости. Как оказалось, она ждала подходящего момента, пишет Woman.ru (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я? Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью. В одежде мы использовали мою любимую цветовую гамму, которая сейчас очень актуальна. Я искренне надеюсь, что эта важная для нас работа тронет сердца многих людей", – поделилась певица.

Кети Топурия объявила о беременности Woman.ru

Кети Топурия беременна вторым ребенком Woman.ru

Стоит напомнить, что в сентябре этого года артистка подтвердила информацию о том, что она выходит замуж за Льва Деньгова. Ранее Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым сыграла свадьбу в 2013 году. Через два года у пары родилась дочь Оливия. Летом 2017 года супруги развелись.

Позже певица встречалась с рэп-исполнителем Guf. С 2018 года живет с предпринимателем Львом Деньговым.

Певица Кети Топурия ждет второго ребенка Woman.ru

Российская певица Кети Топурия беременна Woman.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии.