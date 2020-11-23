Кети Топурия вышла замуж и показала трогательные фото со свадьбы

София Ковнир Люди 17:17, 23.11.2020 Обновлено: 17:40, 23.11.2020

Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия вышла замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова.

Радостным событием артистка поделилась на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, пара официально расписалась в пятницу, 20 ноября.

Кети Топурия вышла замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова
Instagram Топурии
Кети Топурия вышла замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова
Instagram Топурии
Кети Топурия вышла замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова
Instagram Топурии

Стоит отметить, что совсем недавно Топурия объявила о своей беременности. С округлившимся животом она предстала в новом клипе на песню "Се ля ви".

Напомним, в сентябре этого года артистка подтвердила информацию о том, что она выходит замуж за Льва Деньгова. Ранее Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым сыграла свадьбу в 2013 году. Через два года у пары родилась дочь Оливия. Летом 2017 года супруги развелись.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии.

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