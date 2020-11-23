Кети Топурия вышла замуж и показала трогательные фото со свадьбы

Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия вышла замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова.

Радостным событием артистка поделилась на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, пара официально расписалась в пятницу, 20 ноября.

Стоит отметить, что совсем недавно Топурия объявила о своей беременности. С округлившимся животом она предстала в новом клипе на песню "Се ля ви".

Напомним, в сентябре этого года артистка подтвердила информацию о том, что она выходит замуж за Льва Деньгова. Ранее Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым сыграла свадьбу в 2013 году. Через два года у пары родилась дочь Оливия. Летом 2017 года супруги развелись.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии.