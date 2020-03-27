Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 килограммов за 3 месяца.

Так, по словам звезды, она сильно набрала вес во время беременности. После чего села на белковую диету, которой придерживается и сейчас. Об этом сообщает издание "7дней.ru".

Кети Топурия Фото: instagram/keti_one_official

"Я сильно набирала вес только раз в жизни: во время беременности. Тогда я поправилась на целых 17 килограммов! Говорят, это было не особенно видно, потому что руки-ноги у меня тонкие, а все остальное я кутала в одежду... Вес сбросила за 3 месяца. Как? Сидела на так называемой белковой диете, на которой нахожусь и сейчас. Если коротко – отказалась от сахара и мучного и пью не менее 2 литров воды в день. И много клетчатки из овощей", – рассказала Топурия.

Кети Топурия

Также певица поделилась своим меню одного дня.

"На завтрак – овсянка или творог без сахара и сметаны. На обед – супчик или салат, в 5-6 часов вечера – перекус, яблоко. На ужин – овощи на гриле с мясом или рыбой", – подытожила Топурия.

Кети Топурия Фото: instagram/keti_one_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный визажист Гоар Аветисян также раскрыла свой секрет похудения. Девушке удалось сбросить 43 килограмма.

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