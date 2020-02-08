Кэти Топурия показала повзрослевшую дочь: где ее отец Лев Гейхман и правда ли они похожи

Популярная певица и вокалистка "А’Студио" Кэти Топурия показала фото своей четырехлетней дочери Оливии, которая была рождена от бизнесмена Льва Гейхмана.
В сети разделились мнения, на кого из родителей больше похожа девочка.
Отмечается, что Кэти была со Львом восемь лет, но развелась летом 2017 года, после чего некоторое время встречалась с рэпером Гуфом.
Топурия признавалась, что отношения с мужем дали трещину после рождения Оливии, чувства охладели и они решили расстаться, - сейчас между ними теплые отношения, Гейхман свободно общается с дочерью.
Вот как Лев и Кэти смотрелись вместе:
Кэти Топурия и Лев Гейхман
У 45-летнего бизнесмена есть уже взрослая дочь София, но имя первой жены общественности не известно.
Судя по их страницам в Instagram, он нежно относится к Оливии:
Недавно и певица показала свежее фото с девочкой:
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В сети не могут решить, на кого из родителей она больше похожа, - одни утверждают, что Кэти и Оливия будто сестры, в то время как другие называют ребенка "папиной дочкой".
Смотрите больше фото Оливии:
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