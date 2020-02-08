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9 февраля • обновлено в 03:03
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Кэти Топурия показала повзрослевшую дочь: где ее отец Лев Гейхман и правда ли они похожи

1.9т
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Популярная певица и вокалистка "А’Студио" Кэти Топурия показала фото своей четырехлетней дочери Оливии, которая была рождена от бизнесмена Льва Гейхмана.

В сети разделились мнения, на кого из родителей больше похожа девочка.

Отмечается, что Кэти была со Львом восемь лет, но развелась летом 2017 года, после чего некоторое время встречалась с рэпером Гуфом.

Топурия признавалась, что отношения с мужем дали трещину после рождения Оливии, чувства охладели и они решили расстаться, - сейчас между ними теплые отношения, Гейхман свободно общается с дочерью.

Вот как Лев и Кэти смотрелись вместе:

Кэти Топурия показала повзрослевшую дочь: где ее отец Лев Гейхман и правда ли они похожи
Кэти Топурия показала повзрослевшую дочь: где ее отец Лев Гейхман и правда ли они похожи
Кэти Топурия и Лев Гейхман

Кэти Топурия и Лев Гейхман

У 45-летнего бизнесмена есть уже взрослая дочь София, но имя первой жены общественности не известно.

Судя по их страницам в Instagram, он нежно относится к Оливии:

Arlekin & Malvin ❤️

Публикация от Lev Geykhman (@lev__lev)

♥️♠️

Публикация от Lev Geykhman (@lev__lev)

Pa❤️

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

❤️

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

Недавно и певица показала свежее фото с девочкой:

Спасибо @nczd.ru за мое материнское спокойствие! Я всегда знаю, что в любой ситуации они придут на помощь: и на плановых встречах, и при всех этих вирусных, от которых начинаешь паниковать 🙄))Врач приезжает на дом, на дому берут и анализы, делают всякие экспресс-тесты, сразу ставят диагноз и главное !! — не назначают ничего лишнего! Лучшие врачи👌🏽Все оперативно!

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

В сети не могут решить, на кого из родителей она больше похожа, - одни утверждают, что Кэти и Оливия будто сестры, в то время как другие называют ребенка "папиной дочкой".

Кэти Топурия показала повзрослевшую дочь: где ее отец Лев Гейхман и правда ли они похожи
Кэти Топурия показала повзрослевшую дочь: где ее отец Лев Гейхман и правда ли они похожи
Кэти Топурия показала повзрослевшую дочь: где ее отец Лев Гейхман и правда ли они похожи
Кэти Топурия показала повзрослевшую дочь: где ее отец Лев Гейхман и правда ли они похожи

Смотрите больше фото Оливии:

🎄❤️

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

Alisa❤️

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

🍂😊

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

😋☺️

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

❤️

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

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