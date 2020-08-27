Кэти Перри родила Орландо Блуму дочку. Первое фото

Карина Бондаренко Люди 08:36, 27.08.2020 Обновлено: 08:49, 27.08.2020

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум 27 августа стали родителями.

Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ" в Instagram.

На черно-белом снимке видно ручку младенца, которую держат новоиспеченные родители. В публикации говорится, что девочку назвали Дейзи (Daisy Dove Bloom).

Всего за час фото набрало более 70 тысяч лайков.

Кэти Перри родила дочку
Unicef в Instagram
Поклонники оставили тысячи лайков под фото
Unicef в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кэти Перри и Орландо Блум обручились в прошлом году в День святого Валентина. Исполнительница порадовала поклонников этой новости в своем Instagram-аккаунте, показав обручальное кольцо в виде цветка на пальце.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Охрана Зеленского опровергла применение силы в Днепре, активистка настаивает. Фото

Большинство крымчан ждут не воду, а освобождение от оккупантов

Стало известно о тяжелом состоянии курсанток, которых сбил военный в Киеве

Зеленский в маске побывал в McDonald’s в Днепре. Видео

Падение российской ракеты С-400 попало на фото