Кэти Перри родила Орландо Блуму дочку. Первое фото

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум 27 августа стали родителями.

Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ" в Instagram.

На черно-белом снимке видно ручку младенца, которую держат новоиспеченные родители. В публикации говорится, что девочку назвали Дейзи (Daisy Dove Bloom).

Всего за час фото набрало более 70 тысяч лайков.

Кэти Перри родила дочку Unicef в Instagram

Поклонники оставили тысячи лайков под фото Unicef в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кэти Перри и Орландо Блум обручились в прошлом году в День святого Валентина. Исполнительница порадовала поклонников этой новости в своем Instagram-аккаунте, показав обручальное кольцо в виде цветка на пальце.

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