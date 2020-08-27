Кэти Перри родила Орландо Блуму дочку. Первое фото

Кэти Перри родила Орландо Блуму дочку.
Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум 27 августа стали родителями.
Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ" в Instagram.
На черно-белом снимке видно ручку младенца, которую держат новоиспеченные родители. В публикации говорится, что девочку назвали Дейзи (Daisy Dove Bloom).
Всего за час фото набрало более 70 тысяч лайков.
Кэти Перри родила дочку Unicef в Instagram
Поклонники оставили тысячи лайков под фото Unicef в Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кэти Перри и Орландо Блум обручились в прошлом году в День святого Валентина. Исполнительница порадовала поклонников этой новости в своем Instagram-аккаунте, показав обручальное кольцо в виде цветка на пальце.
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