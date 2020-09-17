Кэти Перри пожаловалась на угрозы от бездомного

Ольга Веркалец Люди 19:19, 17.09.2020

Американская поп-певица Кэти Перри заявила, что она и ее семья получала угрозы от бездомного по имени Уильям Терри.

Также он преследовал 35-летнюю звезду. Артистка добилась, чтобы в отношении мужчины было вынесено меру пресечения, сообщает Page Six.

"Терри перепрыгнул через забор моего дома в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Служба безопасности приказала ему уйти. Когда он отказался, его задержали, а затем официально арестовали", – рассказала певица об инциденте, который произошел 8 сентября.

Похожая ситуация произошла и в августе. Перри призналась, что боится возвращаться в свой дом, ведь бездомный в соцсетях угрожал ее убить. Кроме того, он обещал сломать шею мужу певицы – актеру Орландо Блуму.

Кэтти Перри и Орландо Блум.
Vogue UA

Как сообщал OBOZREVATEL, Кэти Перри 27 августа родила девочку Дейзи от Орландо Блума. Через пять дней после родов певица впервые показала свою фигуру.

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