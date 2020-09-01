Кэти Перри показала фигуру спустя пять дней после родов. Фото
Американская певица Кэти Перри, которая 27 августа родила девочку Дейзи от актера Орландо Блума, впервые показала фигуру спустя пять дней после родов.
Так, артистка в Instagram-сторис опубликовала фото, на котором позировала без макияжа в ванной комнате в бюстгальтере для кормления и трусиках с высокой талией (снимок смотрите ниже).
На фотографии знаменитость также обозначила бренды своего домашнего образа, а макияж и прическу, по словам Кэти, ей обеспечила усталость.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум обручились 14 февраля 2019 года. Рождение первого общего ребенка (у Блума есть девятилетний сын Флинн. – Ред.) пара особенно ждала. Актер признавался, что не может дождаться, когда у него родится дочь, а Кэти рассказала, что долго решалась стать матерью.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, шоумен Андрей Джеджула и модель Юлия Леус станут родителями. Это будет их первый общий ребенок.