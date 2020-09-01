Кэти Перри показала фигуру спустя пять дней после родов. Фото

Ольга Веркалец Люди 03:40, 1.09.2020

Американская певица Кэти Перри, которая 27 августа родила девочку Дейзи от актера Орландо Блума, впервые показала фигуру спустя пять дней после родов.

Так, артистка в Instagram-сторис опубликовала фото, на котором позировала без макияжа в ванной комнате в бюстгальтере для кормления и трусиках с высокой талией (снимок смотрите ниже).

На фотографии знаменитость также обозначила бренды своего домашнего образа, а макияж и прическу, по словам Кэти, ей обеспечила усталость.

Кэти Перри показала, как выглядит после родов
Instagram Кэти Перри

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум обручились 14 февраля 2019 года. Рождение первого общего ребенка (у Блума есть девятилетний сын Флинн. – Ред.) пара особенно ждала. Актер признавался, что не может дождаться, когда у него родится дочь, а Кэти рассказала, что долго решалась стать матерью.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, шоумен Андрей Джеджула и модель Юлия Леус станут родителями. Это будет их первый общий ребенок.

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