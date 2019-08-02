Кэти Пэрри опозорилась с наглым плагиатом и поплатилась

Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате, в связи с чем суд объявил ей меру пресечения.

По данным USA Today, эпатажная артистка украла у известного рэпера Маркуса Грея (Flame) композицию Joyful Noise при создании собственного трека под названием Dark Horse (чтобы посмотреть видео со сравнением, проскролльте до конца страницы).

Федеральный суд присяжных в США обязал Перри выплатить 2,78 миллиона долларов в качестве компенсации, которая также должны выплатить соавторы песни певицы, участвовавшие в создании Dark Horse.

Кэти Перри - Dark Horse Кадр из клипа

Уточняется, что адвокаты Грея требовали компенсацию в размере 20 миллионов долларов, поскольку Перри получила премию "Грэмми", а ее лейбл заработал 31 миллион.

"Ответчики заработали миллионы долларов от нарушения авторских прав истца", – сказал адвокат Грея на заседании.

Кэти Пэрри Кадр из клипа

Песня Dark Horse – гибрид поп-музыки и хип-хопа. Она была третьим синглом в альбоме Кэти 2013 года Prism, провела четыре недели на Billboard Hot 100 в начале 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую певицу Светлану Лободу в апреле тоже подловили на плагиате. Она представила тизер на песню "Пуля-дура", который попал под шквал критики. Пользователи сказали, что это пошло и дешево, а также украдено у певца Робби Уильямса. Позже в сети заявили, что идею для ролика артистка взяла из фильма "Клуб монстров" 1980 года выпуска.

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