Кензов раскрыл правду об избиении его экс-жены

София Ковнир Люди 20:55, 6.11.2020

Известный украинский певец и телеведущий Олег Кензов резко ответил на обвинения своей экс-жены Наталии Ярмоленко. Она утверждает, что артист избивал ее.

Но знаменитость категорически отрицает это, пишет "КП в Украине".

"Я говорил журналистам "Зіркового шляху" и еще раз повторюсь: это ложь! Никогда не поднимал руку на женщин и детей. И не собираюсь этого делать. Я против насилия в любых его проявлениях", – рассказал Кензов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-жена российского рэпера Bahh Tee (Бахтияра Алиева) Фаргана Гасанова раскрыла жуткие подробности брака с артистом. По словам девушки, возлюбленный неоднократно избивал ее и таскал по полу за волосы.

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