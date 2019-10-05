Всемирно известная секс-бомба засветила голую грудь на горячем фото

Знаменитая супермодель, один из "ангелов" Victoria's Secret и самая дорогая бикини-модель Кэндис Свейнпол взбудоражила сеть пикантным снимком.
Звезда позировала практически голая на камеру, засветив грудь. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Скучаю по вам, ребята, по этим удивительным поездкам в Сен-Барта. Так много хороших воспоминаний", – написала она, обратившись к Расселу Джеймсу и нескольким членам команды.
Кэндис Свейнпол с голой грудью
instagram/angelcandices
Всего за несколько часов снимок с голой грудью Свейнпол собрал более 127 тысяч отметок "нравится". "Так невероятно красиво", "Эффектная женщина", "Великолепно", – отреагировали поклонники.
Кэндис Свейнпол в купальнике
instagram/angelcandices
Кэндис Свейнпол на пляже
instagram/angelcandices
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Свейнпол была признана "королевой" купальников. Посмотреть горячие фото с моделью можно в нашем материале.
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