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5 октября • обновлено в 08:47
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Всемирно известная секс-бомба засветила голую грудь на горячем фото

4.6т Читать материал на украинском

Знаменитая супермодель, один из "ангелов" Victoria's Secret и самая дорогая бикини-модель Кэндис Свейнпол взбудоражила сеть пикантным снимком.

Звезда позировала практически голая на камеру, засветив грудь. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Скучаю по вам, ребята, по этим удивительным поездкам в Сен-Барта. Так много хороших воспоминаний", – написала она, обратившись к Расселу Джеймсу и нескольким членам команды.

Кэндис Свейнпол с голой грудью

Кэндис Свейнпол с голой грудью

instagram/angelcandices

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Всего за несколько часов снимок с голой грудью Свейнпол собрал более 127 тысяч отметок "нравится". "Так невероятно красиво", "Эффектная женщина", "Великолепно", – отреагировали поклонники.

Кэндис Свейнпол в купальнике

Кэндис Свейнпол в купальнике

instagram/angelcandices

Кэндис Свейнпол на пляже

Кэндис Свейнпол на пляже

instagram/angelcandices

Всемирно известная секс-бомба засветила голую грудь на горячем фото
Всемирно известная секс-бомба засветила голую грудь на горячем фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Свейнпол была признана "королевой" купальников. Посмотреть горячие фото с моделью можно в нашем материале.

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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СИСЕЧКИ МАЛЕНЬКИЕ! КИВА НЕ ДРОЧИТ!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
На лицо не очень,не бомба а так хлопушка)))))
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