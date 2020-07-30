Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе за $8,5 млн

24-летняя американская супермодель Кендалл Дженнер показала интерьер своего дома в Лос-Анджелесе (США), который приобрела за 8,5 млн долларов (234 млн гривен).

Экскурсию звезда провела для журнала Architectural Digest. Модель появится на обложке номера, который выйдет уже в сентябре, пишет издание Mirror (осмотр дома смотрите ниже).

Апартаменты Дженнер выполнены в светлых оттенках. В интерьере богемного стиля преобладают натуральные материалы (камни, дерево). Модель рассказала, что сделала такой дизайн, чтобы чувствовать себя спокойно и расслабленно дома.

Кендалл изменила первоначальную архитектуру, но призналась, что ее сразу поразила испанская атмосфера здания. В вопросах оформления девушка работала не только с дизайнерами, но также советовалась с близкими. Старшие сестры и мама подсказали Кендалл, как правильно укомплектовать ванную и кухню, а Канье Уэст помогал выбрать объекты современного искусства.

"Мы знаем многих людей, которые часто путешествуют, видели много, но абсолютно ничего не узнали о дизайне. Кендалл – не такая. Она восприимчива и уверена в том, что выбирает", – рассказал дизайнер Волдо Фернандес.

OBOZREVATEL также предлагает посмотреть фото дома Кендалл Дженнер:

Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе Instagram @kendalljenner

Кендалл Дженнер показала свой дом в Лос-Анджелесе Instagram @kendalljenner

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