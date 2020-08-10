Кэмпбелл, Кроуфорд и Евангелиста в молодости: как выглядели легендарные супермодели 90-х

В сети поделились архивным фото, на котором показали легендарных супермоделей 90-х Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту, Татьяну Патитц и Синди Кроуфорд в молодости.

Соответствующий снимок был опубликован в Twitter-аккаунте "Исторические фото". "Супермодели 90-х. Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Синди Кроуфорд. Губы не накачаны ни у кого. Странные какие-то. США. 1990-е", – прокомментировали публикацию.

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд Twitter-аккаунт "Исторические фото"

Отметим, что фото вызвало бурную реакцию в сети. Многие пользователи сравнили супермодолей 90-х с нынешними и заявили, что тогда девушки выглядели намного лучше: красивее и естественнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной фотосессии, которая прошла в метро. На снимках 50-летняя звезда позировала обнаженной на платформе и в вагоне поезда, прикрывая интимные части тела сумками.