О вечной елке и самом важном подарке: новогодний блиц с Кекелией

Украинская певица, участница шоу "Женский Квартал" (студия "Квартал 95") и ведущая проекта ЖВЛ на канале "1+1" Вера Кекелия стала героиней новогоднего блиц-интервью для OBOZREVATEL.

Знаменитость рассказала, как будет отмечать Новый год-2021, какие традиции и обычаи есть в их семье, а также призналась, что принес ей уходящий год и чего хочет достичь в следующем.

– Как будете отмечать Новый год? И с кем?

– Обычно я встречаю Новый год на сцене. Если ситуация в стране позволит, тогда и в этот раз в новогоднюю ночь у меня будет концерт. А Рома и Ваня будут ждать меня дома. Мечтаю, чтобы в этом году к нам в гости приехали мои родители и брат с семьей, чтобы я вернулась после выступления, открыла дверь – а там меня встречают все мои, теплой большой компанией.

– Что вам принес уходящий 2020 год?

– 2020-й принес нам сына – и это самое главное, что произошло не только в уходящем году, но и в принципе в нашей жизни. Ванька – это чудо! Теперь я понимаю – неважно, что происходит в мире, мой мир рядышком.

– Что пожелаете себе в Новом году? Чего хотите достичь в 2021?

– Пожелаю себе, своим родным и близким здоровья – сейчас это особенно важно! Конечно, достатка и благополучия. В 2021-м я хочу расти как артист, развиваться и покорять новые горизонты. Мечтаю, чтобы наконец открыли границы, и мы могли путешествовать всей семьей, познавать мир. Вот такие простые желания.

– Есть ли у вас какие-то традиции на Новый год? И на Рождество?

– В праздник всегда хочется быть с самыми близкими людьми. Поэтому наша главная традиция – встречать Новый год и Рождество вместе с семьей, разделяя радость друг с другом. Где бы я ни находилась в этот день, для меня важно приехать домой и отметить праздник с родными. На Рождество всегда гостим у родителей, но в этом году отправимся в Карпаты втроем – нашей маленькой семьей.

– Какие блюда на вашем столе всегда бывают в новогодние и рождественские дни?

– Это больше вопрос к нашим с Ромой мамам (смеется). Для моей приезд детей в гости – это "команда "на старт", чтобы начинать готовить всевозможные вкусные блюда. Причем, накануне нашего выезда она собирает заказы всех членов семьи: брат всегда просит торт "Наполеон", папа – мамалыгу и жареную курицу, Рома – оливье, а я – люблю все, что она готовит. Мы собираемся у родителей за большим столом, болтаем, объедаемся и подолгу не можем расстаться – это самые счастливые моменты!

– Украшаете елку? Живую или искусственную?

– У родителей по сей день сохранилась искусственная елка с тех самых советских времен – очень красивая и пышная. И это очень круто! Мы ее никак не апгрейдили, даже старые игрушки остались. Это мне очень нравится, потому что сразу возвращает в детство. А дома в Киеве мы елку не ставим – бывает, собираем елочные веточки для аромата в квартире и украшаем комнату праздничным декором: разными светильниками, гирляндами. Это создает такой уют, что мы не можем потом от них отказаться, и они остаются висеть целый год. Все друзья, которые к нам приходят, говорят: "У вас Новый год – круглый год".

– Как отмечали Новый год и Рождество в детстве?

– У нас был очень дружный дом, где все ладили между собой, ходили друг к другу в гости, носили кутю соседям на Рождество. В детстве это были самые крутые праздники, потому что, переходя из квартиры в квартиру, мы получали новые угощения и много конфет, которыми всех детей просто задаривали.

В Новый год я и брат всегда наряжали елку, а родители прятали под ней подарки. Кстати, мы с ним в один момент раскусили их, но долгое время притворялись, что верим в Деда Мороза, чтобы не расстраивать папу и маму. Папа до сих пор достает ту самую елку и наряжает ее, потому что знает: мы с братом обязательно приедем в гости. И эти приезды к родителям остаются самыми душевными, теплыми и до слез добрыми моментами.

– Верите ли вы в гадания? Гадали ли когда-то на новогодние или рождественские праздники?

– Сейчас в гадания я не верю, но помню, как в подростковом возрасте мы со школьными подружками гадали на имена мальчиков, которые нам нравились, и воск выливали, и на картах гадали, даже с дрожащими коленками шли с ботинком на перекресток, чтобы бросить его и узнать, в какой стороне суженый-ряженый (смеется). Во что я всегда верила, так это в исполнение желаний. Помню, писала свои желания на бумажках, клала под подушку, а утром вытягивала одну – с тем, что обязательно сбудется. Когда-то даже записывала их в тетрадь. Как я удивилась, когда однажды прочла ее и поняла, что абсолютно все сбылись!

– Верите ли вы в какие-то новогодние и рождественские обычаи?

– Я не суеверна и не особенно придерживаюсь обычаев. Но для меня важны те традиции, которые мы сами устанавливаем в своей семье. Такие, как, например, на все праздники собираться вместе, чтобы разделить с родными самые счастливые моменты. В этом году моя семья стала еще больше, а значит, появятся новые традиции. И еще одно остается неизменным из года в год – это любовь и вера в то, что все мечты сбудутся!

Как сообщал ранее OBOZREVATEL не так давно Вера Кекелия дала эксклюзивное интервью после родов. Звезда рассказала, как совмещает работу и материнство, готова ли она еще к одному ребенку, а также призналась, почему не показывает своего первенца на публике.