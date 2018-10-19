Кейт Миддлтон пришла на королевский прием в дешевом платье

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, известная тем, что выбирает одежду демократичных марок, появилась на закрытом приеме в Кенсингтонском дворце в дешевом платье.

Как сообщает журнал HELLO, герцогиня выбрала дешевый наряд от британского бренда Whistles. Кейт появилась на людях в коричневом платье в горошек, стоимостью 149 фунтов стерлингов (около 200 долларов).

Отметим, что прием организовали Кейт Миддлтон и принц Уильям, на который были приглашены 10 талантливых подростков. Молодые люди от 12 до 17 лет являются победителями ежегодного конкурса BBC Radio 1 Teen Hero Award.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кейт Миддлтон вышла в свет в одном из своих любимых платьев от бренда Emilia Wickstead, в котором уже появлялась на публике до беременности.