Кейт Миддлтон похвасталась отдыхом с семьей на островах

Ольга Веркалец Люди 18:23, 31.07.2020 Обновлено: 18:43, 31.07.2020

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми провели отпуск на островах Силли в Англии.

На островах королевская семья наслаждалась природой и активно проводила время (фото смотрите ниже).

В отпуске на островах семейство провело несколько дней – 31 июля они должны будут вернуться в свою загородную резиденцию Анмер-Холл в Норфолке, где провели месяца самоизоляции.

Королевская семья на островах Салли
Фото: Matt Porteus / Kensington Palace

Отметим, что принц Уильям вместе с мамой, принцессой Дианой, отцом, принцем Чарльзом, а также младшим братом Гарри отдыхал здесь в 1989 году.

Кейт Миддлтон в саду "Назад к природе"
Фото: Matt Porteus / Kensington Palace
Принцесса Шарлотта
Фото: Matt Porteus / Kensington Palace

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский дизайнер Скотт Хеншэлл раскрыл секреты, которыми пользуется герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, чтобы не нарушать королевский этикет ненадлежащей одеждой и не выглядеть старше своих лет.

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