Кейт Миддлтон похвасталась отдыхом с семьей на островах. 24 Канал

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми провели отпуск на островах Силли в Англии.

На островах королевская семья наслаждалась природой и активно проводила время (фото смотрите ниже).

В отпуске на островах семейство провело несколько дней – 31 июля они должны будут вернуться в свою загородную резиденцию Анмер-Холл в Норфолке, где провели месяца самоизоляции.

Королевская семья на островах Салли Фото: Matt Porteus / Kensington Palace

Отметим, что принц Уильям вместе с мамой, принцессой Дианой, отцом, принцем Чарльзом, а также младшим братом Гарри отдыхал здесь в 1989 году.

Кейт Миддлтон в саду "Назад к природе" Фото: Matt Porteus / Kensington Palace

Принцесса Шарлотта Фото: Matt Porteus / Kensington Palace

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский дизайнер Скотт Хеншэлл раскрыл секреты, которыми пользуется герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, чтобы не нарушать королевский этикет ненадлежащей одеждой и не выглядеть старше своих лет.