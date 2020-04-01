Разводятся? Кейт Миддлтон неожиданно сняла обручальное кольцо

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая недавно проигнорировала Меган Маркл и принца Гарри во время службы в Вестминстерском аббатстве, перестала носить обручальное кольцо.

Предполагают, что она сняла кольцо из-за гигиены рук, пишет People.

Ранее, это кольцо принадлежало покойной принцессе Диане. На представленных снимках 38-летняя Кейт запечатлена в своем хоум-офисе в костюме Marks&Spencer розового цвета и без обручального кольца с сапфиром.

Ранее Кейт Миддлтон также снимала кольцо. Это было во время посещения детского медицинского центра Mittal в Лондоне в январе 2018 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила воскресную службу в церкви в Сандрингеме, где столкнулась с предпологаемой любовницей принца Уильяма Роуз Ханбери.

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