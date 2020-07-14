Герцогиня Кембриджская Кэтрин Миддлтон появилась на публике в платье британского дизайнера за 1 565 фунтов стерлингов (53 000 гривен) и подверглась критике со стороны поклонников.

Жена принца Уильяма пришла на встречу с британскими семьями в честь запуска образовательной онлайн-платформы Tiny Happy People, которая направлена на раннее обучение детей до четырех лет. Снимком с мероприятия она поделилась в Instagram, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон Instagram @kensingtonroyal

Миддлтон выбрала для встречи черное платье с принтом в крупный горох белого цвета от бренда Emilia Wickstead. Герцогиня также надела бежевые босоножки-эспадрильи. Такой выбор не понравился пользователям соцсети, и они начали критиковать Миддлтон за ее внешний вид.

"Платье за 1500 фунтов выглядит, как одежда на один раз. Ужасно", "Она вообще не знает, что такое реальная жизнь! Как можно появиться на таком мероприятии в дорогом платье?", "Сколько ей лет? Такое платье подойдет только бабушкам – пустая трата денег", – написали в комментариях.

Кейт Миддлтон нарвалась на критику в Британии из-за дорогого наряда Скриншот Instagram @kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по цветотерапии Жюль Стендиш проанализировал выбранные герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон цвета одежды и раскрыл их тайный смысл.