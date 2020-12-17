Кейт Миддлтон и принц Уильям показали семейное фото для рождественской открытки 2021

София Ковнир Люди 13:55, 17.12.2020

Кенсингтонский дворец показал новый семейный снимок с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом для рождественской открытки 2021. На нем они позировали вместе со своими детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Как стало известно, кадр сделал фотограф Мэтт Портеус еще осенью в загородном доме в Анмер-Холле. Соответствующий пост представители Кенсингтонского дворца опубликовали на странице в Twitter.

Стоит отметить, что фото для новогодних праздников королевская семья всегда делает заранее, так как королева Елизавета II подписывает их летом. За последние три года для открыток используют портреты Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Королевская семья
Twitter Кенсингтонского дворца

Напомним, Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Принц Уильям – герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс, а также старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские модельеры раскрыли стоимость защитных масок, которые носят члены королевской семьи.

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