Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили правила самоизоляции в Великобритании: в сети раскритиковали пару

Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили правила самоизоляции в Великобритании. Супруги были замечены с тремя своими детьми во время прогулки в Норфолке с семьей принца Эдварда, несмотря на то, что в графстве на улице разрешается собираться группами лишь до шести человек.

Так, они встретились с принцем Эдвардом, графиней Софи и их детьми – Луизой и Джеймсом – на территории поместья Сандригем. Королевские особи прошлись по эффектно иллюминированному маршруту, устроенному для широкой публики в парке на территории дворца. К слову, общая численность их компании составила 9 человек, что противоречит введенным правительством правилам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Семья принца Эдварда (слева) и семья принца Уильяма

Герцог и герцогиня Кембриджские на встрече с принцем Эдуардом и его семьей в Сандрингеме dailymail.co.uk

Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили правила самоизоляции в Великобритании dailymail.co.uk

В сети начали возмущаться тем, что члены королевской семьи считают, будто им можно не соблюдать предписания, касающиеся на самом деле всех. Однако источник во дворце утверждает, что две семьи прибыли отдельно друг от друга, встретились случайно и не планировали проводить время совместно.

"Странно, что они пришли на мероприятие, когда правительство просит прекратить ненужные собрания. Но еще более странно то, что ни один из них не надевал маску на это мероприятие или собрание", "Королевская семья, похоже, не воспринимает коронавирус всерьез", "Премьер-министр не смог объяснить или обсудить правила с королевой Елизаветой на их еженедельной встрече?", "Это позор", – написали люди.

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Прогулка Кейт и Уильяма с детьми и родственниками состоялась на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Пару дней назад в Великобритании выявили новый штамм коронавируса.

Отмечается, что полиция может принимать меры против нарушителей: за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 200 фунтов стерлингов, за каждое следующее – значительное увеличение суммы штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подруга герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон рассказала о ее непубличной жизни.