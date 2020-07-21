Кейт Миддлтон и Меган Маркл пропустили свадьбу внучки Елизаветы II: названа причина

Принцесса Йоркская Беатрис не пригласила на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл, так как не хотела подвергать их опасности из-за коронавируса.

Закрытая свадебная церемония Беатрис и итальянского миллиардера Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась 17 июля. На ней собралось около 20 человек, пишет Mirror.

На свадьбе присутствовали Елизавета II с супругом, принцесса Евгения с мужем, а также родители невесты и гости со стороны жениха. Все придерживались социальной дистанции.

Принцесса Беатрис и миллиардер Эдоардо Мапелли-Моцци поженились 17 июля Фото: Facebook The Royal Family/Benjamin Wheeler

Беатрис решила не подвергать опасности двоюродного брата принца Уильяма, его жену и детей, поэтому семья поздравила родственницу дистанционно. Принц Гарри и Меган Маркл тоже не были приглашены, но они бы и не смогли прибыть на праздник. Сейчас пара находится в Лос-Анджелесе (США). Путешествие в Лондон в условиях пандемии с маленьким ребенком стало бы для них слишком сложной задачей.

Напомним, что любимый Беатрис ранее уже был женат. У него есть сын от предыдущих отношений. Мальчик присутствовал на церемонии и стал шафером своего отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци поженились 17 июля в часовне всех святых на территории Виндзорского замка. Они планировали провести церемонию 29 мая, но неоднократно переносили ее из-за пандемии коронавируса.