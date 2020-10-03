Кейт Бекинсейл рассказала о потере ребенка на 20-й неделе беременности

Obozrevatel Люди 11:52, 3.10.2020

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл поделилась с пользователями сети личной трагедией, которая случилась много лет назад.

После новости о том, что Крисси Тейген и Джон Ледженд потеряли ребенка, Бекинсейл решила поддержать звездную пару и рассказала, что также пережила утрату малыша.

Как оказалось, у артистки случился выкидыш на 20-й неделе беременности много лет назад.

"Много лет назад я потеряла ребенка на 20-й неделе беременности. Мне удалось сохранить свою беременность в тайне, и я была совершенно опустошена, и никто об этом не знал. Горе, чувство стыда и шок так часто сопровождают подобный опыт. Добавьте сюда боль от того, как ведет себя ваше тело после этого, словно в нем все еще есть ребенок, которому нужно расти: молоко приходит, а кормить некого. Это может быть самым одиноким и душераздирающим периодом в жизни, особенно если у вас нет такой поддержки от партнера, какая есть у Крисси", – рассказала знаменитость.

Кейт Бекинсейл поделилась с пользователями сети личной трагедией.

Кроме того, звезда заступилась за Тейген, которую многие раскритиковали за то, что она публично рассказала о своем горе в Instagram. Она отметила, что люди, столкнувшиеся с такой трагедией, должны сами решать — держать это в тайне или говорить об этом вслух.

"Как будто существует какой-то протокол, который, если его не соблюдать, позволяет людям, не знакомым с ней и ее семьей, говорить, как она должна поступать", – заявила Бекинсейл.

К слову, 47-летняя Кейт Бекинсейл воспитывает 21-летнюю дочь Лили Мо Шин от актера Майкла Шина.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо ДиКаприо впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камилой Морроне.

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