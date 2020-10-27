KAZKA сняла уникальный клип в Чернобыле: как это удалось. Эксклюзив

Популярная украинская группа KAZKA представила уникальное видео на песню "Остров" о Чернобыльской трагедии, записанную в рамках международного проекта "Звуки Чернобыля".

Клип снят в течение суток именно в Зоне отчуждения. Режиссером стала Мария Коростелева. OBOZREVATEL наблюдал за съемочным процессом и пообщался с вокалисткой KAZKA Александрой Зарицкой(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эта трагедия оставила ужасные последствия и загубила жизни многих людей. Мой папа много мне рассказывал о тех временах, а также о дне взрыва. Он говорил, что, к сожалению, люди не знали, как защититься, как избежать радиационного облучения. А когда узнали – для многих было уже поздно. Мы записали эту песню, в первую очередь, чтобы привлечь интерес молодежи к этой тяжелой и важной теме. Пытались понятным языком объяснить слушателю масштабы трагедии. Вся музыка песни построена на звуках из Зоны отчуждения", – высказалась певица.

Саша Зарицкая в городе Припять. Пресс-служба "Звуки Чернобыля"

Александра добавила, что их группа не был знакома с проектом "Звуки Чернобыля" до того момента, как им предложили присоединиться к нему. Однако, у музыкантов не возникло сомнений и они сразу согласились.

"Впервые с проектом "Звуки Чернобыля" нас познакомил наш музыкальный продюсер Андрей Уренев. Он сказал, что очень крутые люди это делают. Известный битмейкер Dub FX ранее взял много звуков из Чернобыля и сделал из этого большую пачку битов, звуков, нарезок... Нам прислали материл, а мы сделали из этого песню. Сомнений, поддержать участие в "Звуах Чернобыля" у нас не было, это для нас – новинка", – высказалась артистка.

KAZKA сняла клип в Чернобыле. Пресс-служба "Звуки Чернобыля"

Также она рассказала о процессе создания песни, которая стала знаковой в аудиографии группы. Трек создали всего за неделю, поскольку музыканты прониклись идеей и прожили ее.

"Конечно, песня "Остров" – это уникальной контент, который создавался специально под проект. Но это было не очень трудно, когда что-то очень нравится и ты горишь этой идеей, то песни создаются очень быстро. Эту песню мы сделали примерно через неделю. Слова написала наша беквокалистка и моя подружка Ярина Сизык, она создала его где-то за два дня и мы даже ничего не меняли, хотя очень часто в других песнях перекраивали весь текст. Музыку писали мы все вместе, но, конечно, нашим идейным мастером был Сергей Ранов. Он использовал очень много звуков и реально весь трек наполнен, точнее весь он сделан из "отголосков" Чернобыля. Очень четко слышится звучание телефона в реакторе и счетчика Гейгера (детектор радиоактивного излучения, – Ред) " – подчеркнула исполнительница.

По словам вокалистки группы KAZKA, основной месседж, который коллектив хотел бы донести до слушателя с помощью трека и видео "Остров" – не повторить катастрофу.

"Главным двигателем все-таки является текст песни, мы постарались вложить туда какую-то наполненность. Думаю, основной наш месседж – не допустить больше на никогда такой катастрофы. Чем больше людей об этом будет знать, тем больше они будут осознаны в своих действиях. Я думаю, что важно пробуждать в людях интерес к этой трагической истории, потому что главной ошибкой во время катастрофы на ЧАЭС стало то, что люди не понимали, как им нужно поступать и что делать после того, как взрыв произошел. К сожалению. Важно не допустить больше такой ошибки и всегда оставаться сознательными людьми", – откровенно рассказала Саша Зарицкая.

Саша Зарицкая в Чернобыле. Пресс-служба "Звуки Чернобыля"

Певица также поделилась своими впечатлениями от посещения Зоны отчуждения – группа снимала ролик в городе Припять и селе Залесье. Артистка отметила, что ранее она никогда не была в этих локациях, однако, несмотря на атмосферу полного запустения, чувствовала себя очень спокойно.

"В Зоне отчуждения я впервые. Я чувствую себя здесь довольно спокойно. Возможно, неправильно так говорить, но мне здесь даже спокойнее, чем в Киеве. Не могу находиться в многолюдных местах, трудно расслабиться и найти какой-то дзен. А здесь очень тихо, чувствуется, что уже 35 лет здесь никто не живет. Я бы с удовольствием приехала сюда еще, уже не в рамках рабочей поездки, а просто для того, чтобы лучше воспринять эту атмосферу, чтобы самой проникнуться, услышать истории реальных людей, которые, к сожалению, вынуждены были покинуть свое жилье, осознать состояние их паники. Это, конечно, очень трудно, но и интересно", – подчеркнула Зарицкая и добавила:

"Это очень нестандартная локация для съемки, "экзотическая", если можно так сказать. За годы существования группы у нас было много интересного опыта съемок в необычных местах: вертолетная площадка на 50 этаже в Дубае, пустыня, где была 50-градусная жара. Но Зона отчуждения стала одной из "топовых". И ехать сюда было совсем нестрашно, тем более зная, что результат принесет пользу".

По словам режиссера клипа Марии Коростелевой, съемка клипа в Зоне отчуждения стала особенной и для нее, и для музыкантов, и для всех присутствующих на площадке.

Музыкант группы KAZKA Дмитрий Мазуряк. Пресс-служба "Звуки Чернобыля"

"Уникальная атмосфера одновременно шокировала и вдохновила своей важностью для мировой истории. Из-за мер безопасности в Зоне отчуждения первоначальные планы и раскадровки не удалось реализовать, пришлось импровизировать, но место само подсказывало, что делать. Думаю, нам удалось передать наши чувства и донести мысли", – отметила она.

Напомним, "Звуки Чернобыля" – культурно-социальный музыкальный проект, в котором украинские и всемирно известные артисты записали альбом из 10 композиций. Все треки объединяет уникальная аудиобиблиотека – коллекция звуков, записанная украинским медиа-художником, автором проекту ARTEFACT, Валерием Коршуновым. С нее все и началось еще в 2018 году.

Никита Будаш, музыкант группы KAZKA. Пресс-служба "Звуки Чернобыля"

"Звуки Чернобыля" – это современное переосмысление известной катастрофы музыкантами, в каждом треке с разных сторон будут рассказывать истории трагедии на ЧАЭС. Примечательно и то, что такой альбом создается при поддержке Украинского культурного фонда, накануне 35-й годовщины Чернобыльской аварии", – заявил продюсер альбома Валерий Коршунов.

Проект реализуется компанией Лавина Концерт при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, Национального Музея "Чернобыль", МОО "Центр ПРИПЯТЬ.ком", МОО "Европейский Институт Чернобыля" и проекта ARTEFACT.

Съемки клипа KAZKA в Чернобыле. Пресс-служба "Звуки Чернобыля"

Как сообщал OBOZREVATEL, французский электронный дуэт Telepopmusik, номинированнныйц на Грэмми, снял клип о Чернобыле на свою новую композицию Dreams. Трек стал титульным релизом нового альбома группы, который музыканты выпустят после более чем 10-летнего молчания. Также он является частью проекту "Звуки Чернобыля", в котором приняли участие и такие музыканты, как Сергей Михалок, DUB FX, Сергей Чемеров и другие.