KAZKA презентовала эмоциональный клип на новую песню и вызвала восторг в сети

Украинская группа KAZKA презентовала эмоциональный клип на свою новую песню "Мало", вошедшую в студийный альбом Nirvana.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива. В ролике солистка Александра Зарицкая предстала в образе невесты, которая рассказывает историю несчастной любви среди заброшенного банкетного зала. Сначала артистка сидит среди декораций в стиле 90-х, а затем с битой в руках устраивает погром (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало. Ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как "для галочки", потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки. Горько", – говорится в описании к ролику.

Пользователи положительно оценили новый ролик группы KAZKA, и засыпали коллектив комплиментами.

"Ваши клипы всегда с глубоким посылом. Молодцы", "Это просто пушка", "Я плачу", "Шикарно, как всегда. Моя любимая певица. Спасибо за потрясающие песни", "Это что-то нереальное", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что солистка группы KAZKA откровенно призналась о разрыве с возлюбленным. Также певица делилась серией откровенных фото и рассказывала о комплексах из-за своей внешности.