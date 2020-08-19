Казахстанский певец Jah Khalib выступил с концертом в Киеве: фото и видео

Во вторник, 18 августа, в Киеве состоялся концерт казахстанского рэпера Jah Khalib. Он проходил в столичном Osocor Residence.

26-летний артист порадовал украинских поклонников новыми треками и уже полюбившимися хитами. В перерывах между песнями Khalib общался с публикой и поддерживал приятную атмосферу шоу (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Jah Khalib выступил с концертом в Киеве

Отметим, что рэпер спел давно известные треки, как "Созвездие ангела", "Если че, я Баха", "Джадуа", "Порвано платье", "Мамасита" и другие. Поклонники на протяжении всего концерта подпевали артисту.

Jah Khalib выступил с концертом в Киеве

Jah Khalib выступил с концертом в Киеве

Jah Khalib выступил с концертом в Киеве

К слову, во время концерта Jah Khalib признался, что сильно приболел, поэтому с выступлением могли возникнуть сложности. Однако, несмотря на это, казахстанский рэпер сумел найти в себе силы, чтобы выйти к поклонникам.

Jah Khalib выступил с концертом в Киеве

Jah Khalib выступил с концертом в Киеве

Jah Khalib выступил с концертом в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) сообщил о своем переезде в Киев. Так, артист отметил, что ему очень комфортно в Украине и он "испытывает к этой стране теплые чувства".