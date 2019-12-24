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24 декабря • обновлено в 10:19
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Снова беременна? Катя Осадчая засветила заметно округлившийся живот

1.1т
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Украинскую телеведущую Катю Осадчую, звезду проекта "Светская жизнь" заподозрили в беременности третьим ребенком.

Так, знаменитость пришла на церемонию свадьбы дочери Кузьмы Скрябина в облегающем желтом атласном платье, в котором засветила округлившийся животик. Соответствующие фото были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте "Светская жизнь".

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Фото: instagram/kosadcha

Катя Осадчая на свадьбе дочери Кузьмы Скрябина

Катя Осадчая на свадьбе дочери Кузьмы Скрябина

Фото: instagram/svitsketv

Катя Осадчая с дочерью Кузьмы и ее мужем

Катя Осадчая с дочерью Кузьмы и ее мужем

Фото: instagram/svitsketv

Катя Осадчая на свадьбе дочери Кузьмы Скрябина

Катя Осадчая на свадьбе дочери Кузьмы Скрябина

Фото: instagram/svitsketv

Новости
Популярная российская блогерша ждет ребенка: беременное фото

Поклонники сразу же начали писать о том, что по их мнению Катя беременна. Кроме того, они отметили, что с нетерпением ждут официального подтверждения этой новости.

"Она беременна", "Мне показалось, что Катя беременна. Или неудачное платье у нее или такое впечатление пузика", "Она ждет еще одного ребенка? Какое счастье! С нетерпением ждем беременных фото, Катюша", — написали люди.

Снова беременна? Катя Осадчая засветила заметно округлившийся живот
Снова беременна? Катя Осадчая засветила заметно округлившийся живот
Снова беременна? Катя Осадчая засветила заметно округлившийся живот

Напомним, что у Осадчей есть два сына: 16-летний Илья от первого брака, и двухлетний Иван от телеведущего Юрия Горбунова.

Катя Осадчая с сынами Ильей и Иваном

Катя Осадчая с сынами Ильей и Иваном

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Катя Осадчая поделилась с поклонниками пикантным снимком. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Катя Осадчая
Место
Украина
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