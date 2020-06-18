Катя Осадчая подчеркнула стройные ноги коротким платьем. Фото

Люди 16:06, 18.06.2020

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала снимок, где позирует в блестящем коротком платье, которое эффектно подчеркивает ее длинные ноги.

Фото, размещенное в Instagram, она подписала так: "Планы на лето? Работать в новых условиях и надеяться на лучшее. Берегите себя и близких".

Instagram Кати Осадчей

Подписчики отметили, что 36-летняя модель и журналистка выглядит чудесно.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно Катя Осадчая показала стройную фигуру в бикини.

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