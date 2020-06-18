Катя Бужинская устроила зажигательные танцы с арбузами. Видео

Люди 14:12, 18.06.2020 Обновлено: 14:15, 18.06.2020

Украинская певица Екатерина Бужинская презентовала клип на новую песню "Хит этого лета", в котором устроила зажигательные танцы с арбузами.

На видео, которое появилось на YouTube-канале звезды, она танцует на берегу океана, возле большого дома с мужчиной и просто наслаждается отдыхом (чтобы посмотреть клип, досколльте до конца новости).

Скриншот из клипа "Хит этого лета"
Скриншот из клипа "Хит этого лета"
Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Также в клипе фигурируют девушки, танцующие отдельно от Бужинской. Они органично смотрятся в кадрах.

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, певица Катя Бужинская призналась, что в политику никогда не пойдет.

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