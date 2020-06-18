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Катя Бужинская устроила зажигательные танцы с арбузами. Видео

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Катя Бужинская устроила зажигательные танцы с арбузами. Видео

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Украинская певица Екатерина Бужинская презентовала клип на новую песню "Хит этого лета", в котором устроила зажигательные танцы с арбузами.

На видео, которое появилось на YouTube-канале звезды, она танцует на берегу океана, возле большого дома с мужчиной и просто наслаждается отдыхом (чтобы посмотреть клип, досколльте до конца новости).

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Также в клипе фигурируют девушки, танцующие отдельно от Бужинской. Они органично смотрятся в кадрах.

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Скриншот из клипа "Хит этого лета"

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, певица Катя Бужинская призналась, что в политику никогда не пойдет.

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