Катя Бужинская устроила зажигательные танцы с арбузами. Видео
Скриншот из клипа "Хит этого лета"
Украинская певица Екатерина Бужинская презентовала клип на новую песню "Хит этого лета", в котором устроила зажигательные танцы с арбузами.
На видео, которое появилось на YouTube-канале звезды, она танцует на берегу океана, возле большого дома с мужчиной и просто наслаждается отдыхом (чтобы посмотреть клип, досколльте до конца новости).
Скриншот из клипа "Хит этого лета"
Скриншот из клипа "Хит этого лета"
Скриншот из клипа "Хит этого лета"
Также в клипе фигурируют девушки, танцующие отдельно от Бужинской. Они органично смотрятся в кадрах.
Скриншот из клипа "Хит этого лета"
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, певица Катя Бужинская призналась, что в политику никогда не пойдет.
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