Католическое Рождество 2020: как звезды отмечали праздник. Фото

Христиане западного обряда в ночь с 24 на 25 декабря начали праздновать Рождество Христово. В преддверии праздника католики украшают елку, готовят праздничный ужин, а наутро распаковывают долгожданные подарки от Санты.

Голливудские и украинские знаменитости тоже придерживаются традиций и празднуют Католическое Рождество. Одни устраивают пышные вечеринки, другие же предпочитают отмечать этот праздник в кругу семьи. Однако, в связи с пандемией коронавируса, многие все же отказались от шумных вечеринок в пользу тихих и спокойных посиделок с семьей в пижамах возле елки.

OBOZREVATEL собрал фотоотчет знаменитостей с Instagram, как они отметили Католическое Рождество 2020.

Так, известная семья Бекхэмов решила встретить этот праздник в полном составе. Они даже переоделись все в одинаковые костюмы в виде пижам и плюшевых тапочек.

Виктория Бекхэм с семьей. Instagram Виктории Бекхэм

Модель Кайли Дженнер показала, что отметить Католическое Рождество она решила в ярком образе: звезда выбрала красное приталенное платье, туфли на каблуке и сумочку такого же оттенка.

Кайли Дженнер на Рождество. Instagram Кайли Дженнер

Певица Селин Дион опубликовала семейное фото в своем доме, где она вместе со своими детьми позирует в одинаковых пижамах на фоне елки.

Селин Дион с семьей. Instagram Селин Дион

Модель Кендалл Дженнер решила встретить Рождество в гламурном образе: в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в откровенном наряде на высоких каблуках, а на фоне сзади виднеется елка.

Кендалл Дженнер на Рождество. Instagram Кендалл Дженнер

Артистка Мэрайя Кэри также решила не заморачиваться с образами на праздник и показала, что отметила Рождество в кругу семьи в пижамах.

Мэрайя Кэри с семьей. Instagram Мэрайя Кэри

Певец Джастин Бибер показал в Instagram, что встретил Католическое Рождество со своей супругой моделью Хейли.

Джастин Бибер с супругой. Instagram Джастина Бибера

Актриса Ева Лонгория тоже отметила Рождество в кругу семьи и опубликовала трогательный снимок со своим сыном в одинаковых пижамах.

Ева Лонгория с сыном. Instagram Евы Лонгории

Украинская ведущая Катя Осадча также отмечает Католическое Рождество и показала в Instagram, в каком костюме встретила праздник.

Катя Осадчая в рождественском наряде. Instagram Кати Осадчей

Ведущий Григорий Решетник тоже с семьей отмечает этот праздник и опубликовал в Instagram семейный снимок с супругой и тремя детьми.

Григорий Решетник с семьей. Instagram Григория Решетника

Ранее OBOZREVATEL объяснил, почему Рождество отмечают в разные дни.