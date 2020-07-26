Катамадзе призналась в любви к россиянам после отказа выступать в РФ

Знаменитая грузинская певица, судья украинского шоу "Х-фактор" Нино Катамадзе внезапно призналась в любви к россиянам после отказа выступать в РФ.

Так, соответсвующее заявление артистка сделала во время разговора с ведущей "Светской жизни" Катериной Осадчей на фестивале Лайма Рандеву в Латвии (видео смотрите в конце новости).

Артистка отметила, что не выступает в России с июля 2019 года, причиной стало обострение политического конфликта между РФ и Грузией. Такое решение вызвано массовыми протестами в Грузии, связанными с приглашением российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Катя Осадчая и Нино Катамадзе Скриншот ("Світське життя", YouTube)

Тогда Катамадзе назвала Путина – своим врагом, и извинилась за концерты в России, которые она давала ранее.

Спустя год артистка заявила, что очень любит своих российских слушателей. Однако при этом Катамадзе указала, что возобновлять гастроли в РФ не собирается.

"Это очень деликатная, тонкая, однако сверхважная тема. Не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю моих слушателей в России", – подчеркнула певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нино Катамадзе, которая заявляла об отказе выступать в России, призналась, что с удовольствием жила бы в Украине.