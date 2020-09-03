Российский журналист рассказал, как власть сломала Шнурова

Журналист Олег Кашин заявил, что приход лидера группы "Ленинград", продюсера телеканала RTVi Сергея Шнурова в политику показывает, что российская власть способна сломать любого.

Такое мнение он высказал в программе "Vласть vs Vлащенко". Кашин отметил, что не верит в то, что Шнуров ушел в политику из-за финансов или амбиций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналист отметил, что музыкант имел успешную карьеру и был одним из самых богатых звезд российского шоу-бизнеса, а теперь он превратился из эпатажной личности в скучного комментатора. По мнению Кашина, влиятельные люди просто заставили Шнурова пойти в политику, а тот не имел права отказаться.

"Шнурова привлекли к системе не для того, чтобы добавить "Партии Роста" голосов или телеканалу RTVi зрителей. Это показывает, что российская власть способна сломать любого и заставить говорить то, что она скажет", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Шнуров посвятил стихотворение оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в коме из-за отравления, и поддержал его. Однако впоследствии музыкант выступил на телеканале RTVi, и признался, что не понимает, почему власть хотела отравить Навального. В сети раскритиковали Шнурова и отметили, что его мысли сильно отличаются.