Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе почти за $ 10 млн. Фото

Картина знаменитого британского уличного художника Бэнкси "Покажи мне Моне" была продана на аукционе в Лондоне за $9,8 млн. Торги прошли 21 октября и длились всего восемь минут.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома Sotheby’s. Отмечается, что изначально полотно оценивалось в $3,9-6,5 млн.

"Картина "Покажи мне Моне" Бэнкси превысила стартовую цену и принесла 7 551 600 фунтов стерлингов/ 9 814 353 доллара после 8-минутной битвы на торгах", – сказано в сообщении.

Картина Бэнкси отсылает к полотну "Японский мостик" ("Пруд с водяными лилиями") знаменитого живописца, одного из основателей импрессионизма Клода Моне. Свой шедевр французский художник создал в 1899 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский художник Бэнкси презентовал работу, которую посвятил протестам против полицейской жестокости и расизма в США. Напомним, что они начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.