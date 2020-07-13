Карпович переехала в особняк Прилучного и отдает приказы его прислуге, – СМИ

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович переехала в загородный особняк актера Павла Прилучного, в котором он раньше жил с бывшей женой Агатой Муцениеце.

Об этом сообщает издание "7 дней", ссылаясь на слова соседей артиста. По словам инсайдеров, Мирослава уже перевезла все вещи к Павлу и взяла хозяйство в свои руки. Один из соседей якобы слышал, как актриса крикнула домработнице: "Я тут хозяйка!"

"Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так", – цитирует издание жителя загородного поселка.

Мирослава Карпович (Instagram Мирославы Карпович)

Напомним: Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись 15 июня 2020 года. Уже вскоре в сети появились слухи о романе актера со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Так, сначала пару заметили возле одного из торговых центров Москвы, откуда они вышли с покупками. Позже их сфотографировали в Крыму, где они отдыхают вместе с детьми Павла и Агаты.

Сами артисты информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сети опубликовали доказательства совместного отдыха Павла Прилучного и Мирославы Карпович в Крыму.