Карпович об отношениях с Прилучным: мама научила не брать чужого

Известная российская актриса Мирослава Карпович внезапно ответила хейтерах на обвинения о том, что она разрушила брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Также артистка поблагодарила всех близких за поддержку в такой непростой момент ее жизни. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают. Играют в Богов и судят меня. Прошу Вас, пощадите Ваши души, Вы ничего не знаете, и даже представить себе не можете, Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, моя Мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все всё отлично разглядели и в курсе моих поступков", – написала Карпович.

Артистка отметила, что сейчас в ее жизни очень сложный период, который ей нужно пережить.

"Хочу поблагодарить всех моих друзей и близких за добрые слова и поддержку, потому как это те люди, которые знают, какой я человек по жизни и сомнений у них во мне нет и не было. И отдельно хочу выразить свою мировую благодарность тем, кто пишет мне мантры с проклятиями, гневные письма, комментарии, темные опусы и кислотные угрозы. Конечно, мне Вас жаль, что Вы так сублимируете свою энергию, ну наверное если бы Вас не было, баланс планеты был бы нарушен, поэтому еще раз спасибо Вам за балансизацию, так наша Земля не пойдет под крен", – подчеркнула Мирослава.

Также она добавила, что как слова близких, так и злорадство хейтеров – делают ее невероятно сильным человеком.

"Я вас всех очень люблю! Ровно как Друзей, так и Недругов. Каждый мой опыт, плохой или хороший – это жизненный урок, добро меня греет, зло закаляет. Поэтому сейчас я просто тихо сижу и наблюдаю за этим абсурдом. Ну раз такое пишут, значит кому то это нужно?! Тогда читайте и наслаждайтесь, Дорогие Читатели, Любители Пятидесяти оттенков Желтого. Согласна, иногда хочется легкого чтива для разминки языка, но не забывайте и про книги, они тоже невероятно полезны, но уже для ума, сердца и души! Жму Ваши руки, хоть не умею делать этого в письме. Шлю абсолютно каждому вдоль и поперек Планеты свои ниточки добра! Пусть Вам прибудет с Мира по нитке! Берегите себя, дарите как можно больше любви своим близким, не забывайте любить себя, отдавайте внутри себя как можно больше места добру, стремитесь к свету, теплу, пусть Ваши глаза сияют так,чтобы это заражало тех, чьи глаза давно потухли", – написала актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, отрезала волосы и стала блондинкой.