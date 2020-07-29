Карпович может сняться в новом сезоне "Мажора": звезда прокомментировала слухи
Недавно появилась информация, что 34-летняя звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович появится в четвертом сезоне сериала "Мажор", премьера которого состоится в сентябре. Однако актриса развеяла слухи об участии в детективе.
Отметим, что в сети пользователи даже предположили, что девушка специально закрутила роман с Павлом Прилучным, который имеет главную роль в "Мажоре", чтобы добиться новых карьерных высот, пишет Teleprogramma.pro.
"Я от вас узнала, если честно, о своем участии в этом проекте. На кастинги не ходила. Я не знаю, может, у них будут какие-то еще пробы, а может не будет. Мне приятно, конечно, что мне это приписывают, но я к этому проекту вообще не имею никакого отношения", – рассказала Карпович в комментарии порталу.
На вопрос, действительно ли актриса встречается с Прилучным, звезда отвечать отказалась наотрез: "Никаких слов я не буду говорить".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после его официального развода с Муцениеце, которое произошло в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Впоследствии друг Прилучного "слив" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
Соседи артиста недавно рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце.