Карпович может сняться в новом сезоне "Мажора": звезда прокомментировала слухи

Недавно появилась информация, что 34-летняя звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович появится в четвертом сезоне сериала "Мажор", премьера которого состоится в сентябре. Однако актриса развеяла слухи об участии в детективе.

Отметим, что в сети пользователи даже предположили, что девушка специально закрутила роман с Павлом Прилучным, который имеет главную роль в "Мажоре", чтобы добиться новых карьерных высот, пишет Teleprogramma.pro.

"Я от вас узнала, если честно, о своем участии в этом проекте. На кастинги не ходила. Я не знаю, может, у них будут какие-то еще пробы, а может не будет. Мне приятно, конечно, что мне это приписывают, но я к этому проекту вообще не имею никакого отношения", – рассказала Карпович в комментарии порталу.

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На вопрос, действительно ли актриса встречается с Прилучным, звезда отвечать отказалась наотрез: "Никаких слов я не буду говорить".

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