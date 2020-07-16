Карпович дала отпор хейтерам на слухи о романе с Прилучным

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович дала отпор хейтерам, которые уже несколько недель критикуют ее за роман с актером Павлом Прилучным.

34-летняя знаменитость опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, который супроповодила провокационными хэштегами (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Карпович уже несколько недель страдает от критики хейтеров Сплетник

Карпович долго игнорировала негатив со стороны подписчиков, но все же решила отреагировать на происходящее. Актриса опубликовала новое фото с подписью "Иногда приятно слушать тишину". Также она поставила несколько хештегов, которые полностью отражали отношение звезды к ситуации:

"#вашаведьма #бумерангинедорого #никаквадунесгорю #швабра #скелетина #мерзота #доска #поканеподохла #стремная #перваядала #убогая #аукнется #всехблагодарю #прилучницаразлучница".

Кроме того, актриса закрыла комментарии, чтобы хейтеры не могли снова раскритиковать ее за личную жизнь.

Скриншот Instagram Мирослава Карпович

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