Карпович дала отпор хейтерам на слухи о романе с Прилучным
Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович дала отпор хейтерам, которые уже несколько недель критикуют ее за роман с актером Павлом Прилучным.
34-летняя знаменитость опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, который супроповодила провокационными хэштегами (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Карпович долго игнорировала негатив со стороны подписчиков, но все же решила отреагировать на происходящее. Актриса опубликовала новое фото с подписью "Иногда приятно слушать тишину". Также она поставила несколько хештегов, которые полностью отражали отношение звезды к ситуации:
"#вашаведьма #бумерангинедорого #никаквадунесгорю #швабра #скелетина #мерзота #доска #поканеподохла #стремная #перваядала #убогая #аукнется #всехблагодарю #прилучницаразлучница".
Кроме того, актриса закрыла комментарии, чтобы хейтеры не могли снова раскритиковать ее за личную жизнь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после его официального развода с Муцениеце, которое произошло в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Впоследствии друг Прилучного "слив" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
Соседи артиста недавно рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце.